الشيخ السند يواصل دروسه في المسجد الحرام

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٠ مساءً
الشيخ السند يواصل دروسه في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

يواصل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، دروسه العلمية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويشرح كتاب “الأربعين النووية”، والذي يتناول أهم الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين، في عدد من الموضوعات من جوامع كلِم الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الدورية التي يقدمها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي يشرح فيها عددًا من الكتب الشرعية.

