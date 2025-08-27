الشيخ السند يواصل دروسه في المسجد الحرام

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
يواصل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، دروسه العلمية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ويشرح كتاب “الأربعين النووية”، والذي يتناول أهم الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين، في عدد من الموضوعات من جوامع كلِم الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الدورية التي يقدمها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي يشرح فيها عددًا من الكتب الشرعية.