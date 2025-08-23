Icon

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشمالية 
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

