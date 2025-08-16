خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 185 كيلو حشيش في جازان العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات
تواصل وزارة الحج والعمرة تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار بشأن إيداع متعلقاتهم بأمان وراحة على مدار 24 ساعة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى تسهيل الحركة داخل الحرم ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.
وبحسب وزارة الحج والعمرة عبر منصة إكس: تعمل الخدمة عبر 3 مراكز مخصصة لحفظ الأمتعة في الساحة الغربية خلف دورات مياه رقم 6، وشارع أجياد بجوار دورات مياه رقم 1، وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، مع توفير رفوف مجهزة ونظام مراقبة متكامل.
وخصصت وزارة الحج والعمرة نقطتا استلام رئيسيتان عند باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، لتسهيل وتسريع إجراءات تسليم الأمتعة، بما يضمن راحة الزوار وانسيابية الحركة داخل أروقة المسجد الحرام.