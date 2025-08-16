Icon

خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

تواصل وزارة الحج والعمرة تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار بشأن إيداع متعلقاتهم بأمان وراحة على مدار 24 ساعة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى تسهيل الحركة داخل الحرم ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

وبحسب وزارة الحج والعمرة عبر منصة إكس: تعمل الخدمة عبر 3 مراكز مخصصة لحفظ الأمتعة في الساحة الغربية خلف دورات مياه رقم 6، وشارع أجياد بجوار دورات مياه رقم 1، وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، مع توفير رفوف مجهزة ونظام مراقبة متكامل.

المعتمرون والزوار يغتنمون ساعات الاستجابة في المسجد الحرام

توزيع أكثر من 5 آلاف هدية على قاصدي وزوار المسجد الحرام

وخصصت وزارة الحج والعمرة نقطتا استلام رئيسيتان عند باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، لتسهيل وتسريع إجراءات تسليم الأمتعة، بما يضمن راحة الزوار وانسيابية الحركة داخل أروقة المسجد الحرام.

