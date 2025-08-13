Icon

شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام Icon الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا Icon السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى Icon مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس Icon عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية Icon حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق Icon صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين زوار المسجد الحرام بالالتزام بالزي اللائق.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس إنه احترامًا لقدسية المسجد الحرام نرجو الالتزام باللباس اللائق والمحتشم.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: الحج أعظم ما يتم به تجريد التوحيد وتحقيق العبودية

خطيب المسجد الحرام: الحج أعظم ما يتم به تجريد التوحيد وتحقيق العبودية

صيانة 300 عربة يوميًّا لخدمة قاصدي المسجد الحرام

صيانة 300 عربة يوميًّا لخدمة قاصدي المسجد الحرام

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون...

السعودية اليوم
شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
السعودية اليوم

شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول...

السعودية اليوم