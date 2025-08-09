Icon

شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل Icon تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية Icon إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض Icon السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم Icon سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا Icon السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل Icon أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب Icon فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا Icon أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء Icon مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ مساءً
شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حرصها على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، معلنة توفير شاشات تقنية ذكية تهتم بجميع ما يتعلق بالمعتمر، بدءًا من دخوله المسجد الحرام وحتى تحلله من العمرة.

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن هذه الشاشات تهدف إلى تيسير أداء النسك على بصيرة ويسر، مع ضمان وصول الإرشادات بعدة لغات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمرين داخل الحرم المكي.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. وصول أول فوج من معتمري الخارج مطار جدة

فيديو.. وصول أول فوج من معتمري الخارج مطار جدة

السديس يعزي أبناء وأسرة وطلاب ومحبي الشيخ محمد علي آدم

السديس يعزي أبناء وأسرة وطلاب ومحبي الشيخ محمد علي آدم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
السعودية اليوم

جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين...

السعودية اليوم
العناية بالحرمين توفر رعاية متكاملة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام
السعودية اليوم

العناية بالحرمين توفر رعاية متكاملة لذوي الإعاقة...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون...

السعودية اليوم