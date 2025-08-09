شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حرصها على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، معلنة توفير شاشات تقنية ذكية تهتم بجميع ما يتعلق بالمعتمر، بدءًا من دخوله المسجد الحرام وحتى تحلله من العمرة.
وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن هذه الشاشات تهدف إلى تيسير أداء النسك على بصيرة ويسر، مع ضمان وصول الإرشادات بعدة لغات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمرين داخل الحرم المكي.