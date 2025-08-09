شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل

أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حرصها على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، معلنة توفير شاشات تقنية ذكية تهتم بجميع ما يتعلق بالمعتمر، بدءًا من دخوله المسجد الحرام وحتى تحلله من العمرة.

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن هذه الشاشات تهدف إلى تيسير أداء النسك على بصيرة ويسر، مع ضمان وصول الإرشادات بعدة لغات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمرين داخل الحرم المكي.