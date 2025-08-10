Icon

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع Icon جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية Icon جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون Icon رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة Icon تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة Icon إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان Icon ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر Icon دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة  Icon منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط أكثر من 200 كيلو أسماك فاسدة بعسير

ضبط أكثر من 200 كيلو أسماك فاسدة بعسير

حظر استيراد بعض أسماك الزينة الحية من المكسيك

حظر استيراد بعض أسماك الزينة الحية من المكسيك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد