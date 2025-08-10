ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.