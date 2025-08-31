Icon

محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته
المواطن - فريق التحرير

أصدرت المحكمة العليا في ولاية يوتا الأمريكية قراراً بوقف تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق رجل مُدان، بعد أن ثبت أنه يعاني من مرض الخرف المتقدم. القرار المفاجئ جاء ليعلق مصير رجل فقد القدرة على إدراك الأسباب التي أدت به إلى مواجهة فرقة الإعدام، مما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة.

إيقاف إعدام رجل فقد ذاكرته

وبناءً على التماس عاجل قدمه محامو الدفاع، أقرّت المحكمة بأن حالة موكلهم الصحية قد تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يدرك التهم الموجهة إليه أو طبيعة العقوبة التي تنتظره. هذا المبدأ المعروف باسم «الكفاءة العقلية للإعدام»، يُعتبر حجر الزاوية في العديد من القوانين الأمريكية، إذ يرى الحقوقيون أنه من غير الإنساني إعدام شخص لا يفهم ما يحدث له.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة كون ولاية يوتا من الولايات الأمريكية القليلة التي لا تزال تسمح بالإعدام رمياً بالرصاص كطريقة بديلة.

وقد أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً على المستوى الأمريكي، بين المؤيدين الذين يرون فيه انتصاراً للمبادئ الإنسانية، والمعارضين الذين يجادلون بأن الجرائم المرتكبة يجب أن تواجه العقوبة بغض النظر عن حالة الجاني العقلية. ويُعد هذا الصراع القانوني بمثابة جرس إنذار يُذكّر بتعقيد العلاقة بين العدالة والقسوة في تطبيق القوانين.

