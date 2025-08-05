5 أبواب رئيسة في المسجد الحرام تسهّل دخول وخروج ضيوف الرحمن

يتميز المسجد الحرام بكثرة أبوابه وتنوعها، لتسهيل دخول ضيوف الرحمن وخروجهم بانسيابية وأمان، إذ تبلغ الأبواب الرئيسة (5) أبواب، ويُستدل عليها بوجود مآذن تعلوها وهي: باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالله، وباب العمرة، وباب الفتح، ويمكن الوصول مباشرة إلى صحن المطاف باستخدام باب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وقبو السلام.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه عند الرغبة في الوصول إلى المطاف من الدور الأول، يمكن استخدام عدد من الجسور: منها جسر الشبيكة، وجسر أجياد، وجسر مدخل الأرقم، أما عند الخروج من منطقة المسعى (الدور الأرضي والدور الأول)، فيمكن استخدام باب الصفا، وباب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وباب المروة، وجسر المروة، وجسر عربات المروة، مؤكدة أن تلك الأبواب والجسور الرئيسة تساعد المصلين والمعتمرين على الوصول إلى المسجد الحرام بكل سهولة ويسر.

وتأتي هذه التنظيمات من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتعزيز انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام؛ مما يسهم في تسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن وتجنب الازدحام، بما يضمن لهم الوصول الآمن والسريع لأداء العبادات والمناسك.