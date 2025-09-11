ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيد

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أكد المختص العقاري ماجد الحارثي، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيدين، مؤكدا ان ارتفاع أسعار الأراضي لا يخدم قطاع العقار.
وأضاف الحارثي، لقناة الإخبارية، أن المضاربة في القطاع العقاري وارتفاع الأسعار، يضر بالجميع المستثمر والمستهلك والمطور وأصحاب العقارات.
المختص العقاري ماجد الحارثي: ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيدين
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2025
وشدد الحارثي على أن المضاربة في القطاع العقاري وأسعار الأراضي يضرب بالجميع ولا يوفر وظائف، ويضر بالاقتصاد بصفة عامة، مؤكدا أن التطوير هو الذي ينمي ويوفر وظائف ويخدم الاقتصاد.