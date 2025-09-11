ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيد

أكد المختص العقاري ماجد الحارثي، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيدين، مؤكدا ان ارتفاع أسعار الأراضي لا يخدم قطاع العقار.

خطر المضاربة في قطاع العقار

وأضاف الحارثي، لقناة الإخبارية، أن المضاربة في القطاع العقاري وارتفاع الأسعار، يضر بالجميع المستثمر والمستهلك والمطور وأصحاب العقارات.

المختص العقاري ماجد الحارثي#عين_الخامسة | #الإخبارية pic.twitter.com/AmcKeI5cjm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2025

وشدد الحارثي على أن المضاربة في القطاع العقاري وأسعار الأراضي يضرب بالجميع ولا يوفر وظائف، ويضر بالاقتصاد بصفة عامة، مؤكدا أن التطوير هو الذي ينمي ويوفر وظائف ويخدم الاقتصاد.