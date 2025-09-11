Icon

ارتفاع أسعار الأراضي لا يخدم قطاع العقار

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيد

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيد
المواطن - فريق التحرير

أكد المختص العقاري ماجد الحارثي، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يخدم القطاع العقاري ويضر بالمستفيدين، مؤكدا ان ارتفاع أسعار الأراضي لا يخدم قطاع العقار.

خطر المضاربة في قطاع العقار

وأضاف الحارثي، لقناة الإخبارية، أن المضاربة في القطاع العقاري وارتفاع الأسعار، يضر بالجميع المستثمر والمستهلك والمطور وأصحاب العقارات.

وشدد الحارثي على أن المضاربة في القطاع العقاري وأسعار الأراضي يضرب بالجميع ولا يوفر وظائف، ويضر بالاقتصاد بصفة عامة، مؤكدا أن التطوير هو الذي ينمي ويوفر وظائف ويخدم الاقتصاد.

 

