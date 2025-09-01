Icon

لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري

التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت التأمينات الاجتماعية، اكتمال صرف معاشات شهر سبتمبر لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

صرف معاشات سبتمبر

وأوضحت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس: “أن المبالغ التي تم صرفها للعملاء بلغت 12 مليار ريال”.

طريقة التأكد من صحة الأجور والبيانات في نظام التأمينات الاجتماعية

هل يؤثر عدد العمالة المنزلية على استحقاق المعاش؟

وفي وقت سابق، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه بالنسبة للمشترك المشمول بالتعديلات لنظام التأمينات يتم احتساب العمر بالتاريخ الميلادي، و لمعرفة كافة التفاصيل حول المشمولين وغير المشمولين في النظام يمكن زيارة الرابط: هنا.

وأعادت مؤسسة التأمينات التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الاستحقاق أو حدوث عجز.

شروط صرف الدفعة الواحدة

وتابعت المؤسسة عبر منصة إكس ردًا على استفسارات بشأن شروط صرف الدفعة الواحدة: أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:

-المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو النظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

-من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.

-المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفق الشروط المحددة لذلك.

-من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

كما قالت: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

