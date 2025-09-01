التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير “اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام
أكدت التأمينات الاجتماعية، اكتمال صرف معاشات شهر سبتمبر لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس: “أن المبالغ التي تم صرفها للعملاء بلغت 12 مليار ريال”.
وفي وقت سابق، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه بالنسبة للمشترك المشمول بالتعديلات لنظام التأمينات يتم احتساب العمر بالتاريخ الميلادي، و لمعرفة كافة التفاصيل حول المشمولين وغير المشمولين في النظام يمكن زيارة الرابط: هنا.
وأعادت مؤسسة التأمينات التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الاستحقاق أو حدوث عجز.
وتابعت المؤسسة عبر منصة إكس ردًا على استفسارات بشأن شروط صرف الدفعة الواحدة: أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:
-المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو النظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
-من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.
-المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفق الشروط المحددة لذلك.
-من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
كما قالت: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.