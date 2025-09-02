Icon

طُورت ونُفذت بجهود فرقها المتخصصة داخل المؤسسة

التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصتها الداخلية للذكاء الاصطناعي التوليدي “GOSI Brain” التي طُورت ونُفذت بجهود فرقها المتخصصة داخل المؤسسة، معززة بنماذج لغوية كبيرة مستضافة بالكامل داخل المملكة وضمن بيئة المؤسسة التقنية ومستقلة عن النماذج اللغوية العامة أو المعتمدة على مزودي الخدمة خارج المملكة، لتشكّل نقلة نوعية تؤكد التزامها بتبني أحدث التقنيات الناشئة، وتمكين الموظفين وتعزيز كفاءتهم، عبر أدوات مبتكرة وآمنة، تتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأولويات حوكمة وسيادة البيانات.

وتعتمد المنصة على قواعد المعرفة الخاصة بالمؤسسة وتتكامل مع أنظمتها الداخلية، ما يتيح للموظفين بيئة عمل أكثر مرونة وذكاء، تسهّل أداء المهام اليومية وتدعمهم في إنجاز أعمالهم بجودة أعلى ووقت أقل، وتساعدهم على التركيز على الابتكار ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتستهدف منسوبي المؤسسة خلال المرحلة الأولى على أن يتم دمج خدماتها لاحقًا في تطبيق “GOSI” وفي مختلف القنوات الرقمية ليستفيد منها عملاء المؤسسة كافة.

ويأتي إطلاق “GOSI Brain” ضمن التزام “التأمينات الاجتماعية” بالتحول الرقمي، والاستثمار في بناء حلول تقنية متقدمة بمواردها الداخلية، بما يعزز ثقة الموظفين في بيئة عملهم ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للإبداع والتطوير الذاتي، تمثل تجربة جديدة تدعمهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، وتمنحهم فرصة ليكونوا أكثر تأثيرًا ضمن مسيرة مهنية تغير حياتهم وحياة من حولهم، لتحقيق رضا العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة, كما ستسهم هذه الخطوة في تعزيز تطلعات المملكة نحو توطين الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

