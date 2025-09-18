Icon

القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٤ مساءً
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

