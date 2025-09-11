بريطانيا تقيل سفيرها لدى أمريكا

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، إقالة سفيرها في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب صلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالقاصرات.
وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن رسائل البريد الإلكتروني بين الدبلوماسي المخضرم البالغ 71 عامًا ورجل المال الأمريكي التي كشف عنها هذا الأسبوع “تظهر أن عمق ونطاق علاقة بيتر ماندلسون مع جيفري إبستين يختلفان كليا عما كان معروفًا في وقت تعيينه”.
وأضافت أنه “في ضوء ذلك، واحتراما لضحايا جرائم إبستين، فقد تمت إقالته من منصب السفير بأثر فوري”.
يأتي قرار الخارجية البريطانية، قبل أيام من زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة.