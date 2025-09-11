بريطانيا تقيل سفيرها لدى أمريكا

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، إقالة سفيرها في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب صلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالقاصرات.

بريطانيا تقيل سفيرها

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن رسائل البريد الإلكتروني بين الدبلوماسي المخضرم البالغ 71 عامًا ورجل المال الأمريكي التي كشف عنها هذا الأسبوع “تظهر أن عمق ونطاق علاقة بيتر ماندلسون مع جيفري إبستين يختلفان كليا عما كان معروفًا في وقت تعيينه”.

وأضافت أنه “في ضوء ذلك، واحتراما لضحايا جرائم إبستين، فقد تمت إقالته من منصب السفير بأثر فوري”.

يأتي قرار الخارجية البريطانية، قبل أيام من زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة.