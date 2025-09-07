زلزال يضرب الأرجنتين

حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء وظائف شاغرة في شركة PARSONS فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة سالتا في الأرجنتين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال كان على بعد 78 كيلومترًا من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس، وعلى عمق 163.4 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.