Icon

حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي Icon رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية Icon موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها  Icon أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد Icon بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% Icon خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة Icon كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض Icon أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بقوة 4.5 درجات

زلزال يضرب الأرجنتين

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
زلزال يضرب الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة سالتا في الأرجنتين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال كان على بعد 78 كيلومترًا من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس، وعلى عمق 163.4 كيلومترًا.

قد يهمّك أيضاً
كوبا أمريكا 2019 .. مجموعة متوازنة لـ #البرازيل .. ونارية لـ #أوروغواي

كوبا أمريكا 2019 .. مجموعة متوازنة لـ #البرازيل .. ونارية لـ #أوروغواي

زلزال يضرب الصين بقوة 7.2 درجة

زلزال يضرب الصين بقوة 7.2 درجة

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان
العالم

مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز...

العالم
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان
العالم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان

العالم
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان
العالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان

العالم
زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان
العالم

زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان

العالم
زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام
العالم

زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت...

العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من...

العالم