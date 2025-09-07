زلزال يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة سالتا في الأرجنتين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال كان على بعد 78 كيلومترًا من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس، وعلى عمق 163.4 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.