سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري

أكد دبلوماسي كوري جنوبي بارز أنه سيسافر إلى واشنطن إذا لزم الأمر لبحث مداهمة سلطات الهجرة الأميركية لمجمع تصنيع تابع لشركة “هيونداي موتور”، مؤكداً أن أكثر من 300 من بين 475 شخصاً تم اعتقالهم بموجب العملية هم مواطنون كوريون جنوبيون.

وترأس وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون اجتماعاً طارئاً في سيول، اليوم السبت، بعد أن نفذ عملاء اتحاديون أميركيون عملية المداهمة على موقع بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من سافانا بولاية جورجيا هذا الأسبوع.

أزمة مصنع هيونداي

وقال تشو في مستهل الاجتماع: “أكد الرئيس أن الأنشطة الاقتصادية لشركاتنا التي يتم استثمارها في أميركا لا يجب المساس بها بشكل غير ملائم في سياق إنفاذ القانون الأميركي”.

وتابع : “سننظر على الفور بإرسال مسؤول كبير إلى الموقع، وقد أسافر بنفسي إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع الإدارة الأميركية إذا لزم الأمر”.

وكان مسؤول أميركي في الأمن الداخلي قد أعلن عن احتجاز نحو 475 شخصاً خلال مداهمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ولاية جورجيا.

وجاء تصريح ستيفن شرانك، المفوض الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات في الأمن الداخلي، في مؤتمر صحفي بمدينة سافانا بولاية جورجيا، أمس الجمعة. ولم يتم الإعلان عن توجيه أي تهم على الفور للأشخاص المضبوطين أو للمسؤولين عن المنشأة.