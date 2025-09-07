Icon

انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين

عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري
المواطن - واس

بدأ معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والوفد المرافق له، زيارة إلى الجمهورية العربية السورية؛ لتدشين وتوقيع عددٍ من البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية، وتسيير جسر إغاثي بري.

وتجسد الزيارة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

