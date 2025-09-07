عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري

بدأ معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والوفد المرافق له، زيارة إلى الجمهورية العربية السورية؛ لتدشين وتوقيع عددٍ من البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية، وتسيير جسر إغاثي بري.

وتجسد الزيارة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.