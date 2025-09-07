عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد موعد خسوف القمر الليلة السبحة.. تراثٌ متجذّرٌ وحرفة حاضرة في أسواق القصيم تعليم الباحة يطلق مبادرة تحسين التدريس ميدان نجران للهجن يعلن نتائج سباقه لسنّ الحقايق وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية زلزال يضرب الأرجنتين وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
بدأ معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والوفد المرافق له، زيارة إلى الجمهورية العربية السورية؛ لتدشين وتوقيع عددٍ من البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية، وتسيير جسر إغاثي بري.
وتجسد الزيارة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.