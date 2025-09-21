متى يُصبح تناول البروتين خطرًا على الصحة؟

حذر استشاري الجراحة العامة والسمنة، الدكتور عاطف بصاص، من خطورة الإفراط في تناول البروتين، كما حدد الحالات التي يصبح تناول البروتين فيها خطرا.

البروتين والصحة

وأضاف بصاص، خلال لقائه ببرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن البروتين يكون تناوله خطرا إذا زاد عن قدرة الكلى في التخلص من اليوريا.

وأوضح استشاري الجراحة العامة، أنه خلال الفترة الأولى بعد عمليات السمنة هناك علاقة قوية بين نقص البروتين وتساقط الشعر، لحدوث تأثر في التغذية.