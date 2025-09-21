Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

متى يُصبح تناول البروتين خطرًا على الصحة؟

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
متى يُصبح تناول البروتين خطرًا على الصحة؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر استشاري الجراحة العامة والسمنة، الدكتور عاطف بصاص، من خطورة الإفراط في تناول البروتين، كما حدد الحالات التي يصبح تناول البروتين فيها خطرا.

البروتين والصحة

وأضاف بصاص، خلال لقائه ببرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن البروتين يكون تناوله خطرا إذا زاد عن قدرة الكلى في التخلص من اليوريا.

قد يهمّك أيضاً
ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتناول ما يكفي من البروتين؟

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتناول ما يكفي من البروتين؟

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يساعد في حرق دهون البطن

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يساعد في حرق دهون البطن

وأوضح استشاري الجراحة العامة، أنه خلال الفترة الأولى بعد عمليات السمنة هناك علاقة قوية بين نقص البروتين وتساقط الشعر، لحدوث تأثر في التغذية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد