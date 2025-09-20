Icon

مزاد موسم التمور في العُلا يستقطب المزارعين والمتسوقين والتجار

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٨ مساءً
مزاد موسم التمور في العُلا يستقطب المزارعين والمتسوقين والتجار
المواطن - واس

يواصل موسم التمور في محافظة العُلا، الذي يقام ضمن فعاليات “خيرات العُلا” في عامه السادس، استقطاب أعداد متزايدة من المزارعين والمتسوقين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها؛ ليؤكد مكانته بصفته منصة اقتصادية وزراعية رائدة تسهم في تنشيط الحركة التجارية وتوسيع فرص تسويق منتجات النخيل المحلية.

وسجّل الموسم هذا العام إقبالًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع، انعكس على حجم المبيعات وتنامي العقود التجارية؛ مما عزز الحراك الاقتصادي والزراعي، وأبرز العُلا وجهة سياحية وثقافية تستثمر إرثها الزراعي في صناعة فرص واعدة للمزارعين والشركاء.

وتضم العُلا أكثر من (4.1) ملايين نخلة تنتج ما يزيد على (169) ألف طن من التمور سنويًا، فيما يشكل موسم التمور منصة محورية لتسويق هذه المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية عبر المزادات المباشرة والعقود الاستثمارية.

وكان الموسم الماضي قد شهد مبيعات تجاوزت (1.7) مليون كيلوجرام من التمور بقيمة قاربت (8.8) ملايين ريال، فيما حققت “تمور العُلا” خلال مشاركاتها في المعارض المحلية والدولية إيرادات قاربت (220) ألف ريال، مما يعكس القيمة الاقتصادية المتنامية لهذا القطاع.

وتواكب هذه الجهود برامج دعم وتمكين أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، استفاد منها أكثر من (2500) مزارع، إلى جانب اعتماد (250) مزرعة بتمور عالية الجودة وفق المعايير الوطنية، ورسخ ذلك مكانة تمور العُلا منتجًا سعوديًا فاخرًا يحظى بثقة المستهلكين والأسواق الإقليمية والدولية.

ويمتد أثر الموسم ليشمل البعد الثقافي والاجتماعي، وتحوّل موقع الفعالية إلى نقطة جذب للزوار للتعرّف على موروث العُلا الزراعي وتجربة منتجاتها المحلية، في مشهد يعكس تكامل الاقتصاد بالثقافة والهوية الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

