يعقد في سيئول 30 سبتمبر الجاري

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم ملتقىً علميًّا عن الترجمة والذكاء الاصطناعي

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ مساءً
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم ملتقىً علميًّا عن الترجمة والذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة بالاشتراك مع جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ملتقىً علميًّا في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري بعنوان : ( الترجمة والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات) ، وذلك مواكبة لحفل توزيع الجائزة على الفائزين في دورتها الحادية عشرة الذي يقام بالعاصمة الكورية سيئول.

يقام الملتقى الذي يُفتتح في التاسعة والنصف صباحا بجامعة هانكوك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في الترجمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية كوريا الجنوبية.

ويهدف الملتقى إلى استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي وتقديم أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يحتاج إليها المترجمون، ومناقشة القضايا الأخلاقية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة ، واقتراح استراتيجيات لتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة.

ويتضمن الملتقى جلستين ، تسبقهما كلمات افتتاحية لكل من معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ورئيس جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية الدكتور جونغ وون بارك، وتتضمن الجلسة الأولى التي تحمل عنوان : ( الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الترجمة) وترأسها رئيس قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الدكتورة يون أون كيونغ (نبيلة) ، بحثًا للدكتور يحيى مفرح الزهراني عضو اللجنة العلمية بالجائزة عن : ( أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الترجمة) ، وتشارك دكتورة هي . وون بيك (ليلى بيك) من جامعة هانكوك ببحث بعنوان: الترجمة بين الآلة والإنسان : نحو إدارة فعالة تعزز أداء المترجم، كما تتحدث د. بثينة محمد الثويني عضو اللجنة العلمية بالجائزة في عنوان: من يملك النص المترجم؟ القضايا الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الجلسة الثانية التي تحمل عنوان : (الترجمة من اللغة العربية وإليها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي) والتي تترأسها الدكتورة مي بنت محمد الراشد عضو اللجنة العلمية بالجائزة موضوعين الأول بعنوان: ( الترجمة بين اللغة العربية واللغة الكورية).

ويتحدث فيه د. كواك سون ليه من جامعة هانكوك، والثاني بعنوان : ( من التقنيات إلى القيم: استراتيجيات ومحددات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي) ويتحدث عنه د. محمد الديداوي رئيس قسم الترجمة العربية في الأمم المتحدة سابقا.

ويعد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة اليوم جزءًا من مجالات متعددة، بما فيها الترجمة، إذ تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على كيفية عمل المترجمين، بما توفره من أدوات مبتكرة تسهم في تحسين الكفاءة والدقة، وتثير هذه التقنيات كذلك قضايا لغوية وثقافية ومهنية وتقنية وأخلاقية.

