أغلى كيلو قهوة عالميًا.. تجاوز الـ 113 ألف ريال

أكد معتز الطريف، الخبير والمختص بمجال القهوة، أنَّ أسعار القهوة تختلف عالميًا بحسب الجودة، حيث تجاوز سعر كيلو القهوة إلى 113 ألف ريال في أحد المزادات العالمية في بنما.
وأوضح الطريف، لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن جودة القهوة ترتبط بتقييمها، مضيفا أن انتشار فكرة قهوة الشباك في المدن لا يُعدّ دليلًا على نجاحها.
وأضاف أنه لا توجد نماذج ناجحة واضحة منها حتى الآن، كما أن نجاحها يتطلب كثافة سكانية عالية ومبيعات يومية كبيرة من الأكواب.
(مختص ومستثمر في مجال القهوة)@jalmuayqil@m3tz_tr#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/isUv8Ip9TA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 18, 2025