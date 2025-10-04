إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة ترامب لوقف القصف

أكد الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف القصف.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: “ليلة عنيفة جدا نفذ خلالها الاحتلال عشرات الغارات والقصف المدفعي على مدينة غزة وبعض المناطق في القطاع رغم دعوة الرئيس ترامب لوقف القصف”، مشيرا إلى أن “الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية”.

دعوة ترامب لوقف القصف

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

وأضاف ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”.

وتابع قائلا: “نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة”.

وأوضح ترامب أن “هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط”.

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت قد قالت على منصة إكس “في أروقة المكتب البيضوي، يرد الرئيس ترامب على قبول حركة حماس بخطته للسلام” التي تحظى بدعم إسرائيل، مرفقة ذلك بصورة للرئيس الأميركي جالسا الى مكتبه، محاطا بأجهزة تصوير وصوت.