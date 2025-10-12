الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة

شهدت محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير مساء الأحد هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء متفرقة من المدينة والمراكز التابعة لها، ما أضفى على الأجواء طابعًا خريفيًا ساحرًا زاد من جمال الطبيعة الجبلية التي تشتهر بها المحافظة.

وتحوّلت الطرقات والميادين العامة إلى لوحات طبيعية بعد تساقط الأمطار، حيث تزينت المرتفعات الجبلية بالضباب الخفيف، فيما انتعشت الغطاءات النباتية لتضفي مشهدًا بديعًا يجذب الزوار ومحبي الطبيعة.

ونشرت قناة الإخبارية لقطات من انهمار المطر في المحافظة، فيما دعت الجهات المعنية في المحافظة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول.

https://x.com/i/status/1977430966416126004