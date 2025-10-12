إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
شهدت محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير مساء الأحد هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء متفرقة من المدينة والمراكز التابعة لها، ما أضفى على الأجواء طابعًا خريفيًا ساحرًا زاد من جمال الطبيعة الجبلية التي تشتهر بها المحافظة.
وتحوّلت الطرقات والميادين العامة إلى لوحات طبيعية بعد تساقط الأمطار، حيث تزينت المرتفعات الجبلية بالضباب الخفيف، فيما انتعشت الغطاءات النباتية لتضفي مشهدًا بديعًا يجذب الزوار ومحبي الطبيعة.
ونشرت قناة الإخبارية لقطات من انهمار المطر في المحافظة، فيما دعت الجهات المعنية في المحافظة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول.