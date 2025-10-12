الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال

حذّرت دراسة كندية حديثة من المخاطر التعليمية المرتبطة بالإفراط في استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية، مؤكدة أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات يضعف الأداء الأكاديمي، خصوصًا في مادتي القراءة والرياضيات.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (JAMA Network Open)، أنها تابعت أكثر من 3 آلاف طفل في مقاطعة أونتاريو خلال الفترة بين 2008 و2023، حيث أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يمضون وقتًا أطول أمام التلفاز أو الأجهزة الذكية يحققون درجات أقل في الاختبارات المعيارية مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين يقل استخدامهم للشاشات.

وشدّدت الباحثة كاثرين بيركن، المشرفة على الدراسة، على أهمية ترسيخ عادات رقمية متوازنة لدى الأطفال منذ الصغر، موضحة أن الاستخدام المفرط للشاشات يؤدي إلى تراجع في التركيز، والانتباه، والقدرات المعرفية المرتبطة بالتعلّم.

كما أعادت الدراسة التذكير بتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي تنص على ألا يتجاوز استخدام الشاشات ساعة واحدة يوميًّا للأطفال بين سنتين وأربع سنوات، مع منع استخدامها تمامًا للرضّع دون عمر السنة، حفاظًا على نموهم الذهني والمعرفي السليم.