السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
المواطن - واس

أطلقت وزارة السياحة خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج “المؤقتة” في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتيح الوزارة من خلالها لمُلّاك هذه المرافق من استضافة ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج؛ وتهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة، وضمان جودة الخدمات المقدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت أنها ستتيح الخدمة عبر بوابة الوزارة؛ لتمكين المشغلين والمستثمرين من الحصول على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات خلال خمسة أيام عمل.

تدريب ٣٠ مسؤولاً بالسياحة على المعايير الفنية لتصنيف المتاحف الخاصة 

أسرة آل عوضة ترمم حصناً تراثياً آيلاً للسقوط بأبها

وأكدت أن إطلاق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج “المؤقتة” في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، وضمان التزام المرافق بتطبيق متطلبات السلامة، وتحقيق توافق مرافق الضيافة السياحية مع الاشتراطات والمتطلبات النظامية، بجانب التأكد من التزامها بالحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.

