الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن نحو 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة تأتي من القطاع غير النفطي، ما يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

وأوضح الفالح خلال مشاركته في إحدى جلسات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف أربع مرات منذ إطلاق الرؤية، رغم التراجع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المملكة تتجاوز باستمرار مستهدفاتها الاستثمارية المعلنة.

تضاعف إجمالي الاستثمارات

وبيّن أن إجمالي الاستثمارات — التي تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية — قد تضاعف ليصل إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمه من القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف خلال العقد الأخير، وكان معظم هذا النمو من الأنشطة غير النفطية.

وأضاف الفالح أن ما نسبته 40% من ميزانية الدولة ونفقاتها العامة يتم تمويلها من العوائد غير النفطية، وهو ما يعكس تحقيق المملكة لتوازن اقتصادي ومالي مستدام، مشيراً إلى أن التحول الاقتصادي الجاري يشمل قطاعات جديدة وواعدة مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، والتقنيات العميقة.

وأكد الوزير أن المتغيرات والظروف السياسية العالمية لا تؤثر في مسار التنمية والاستثمار داخل المملكة، لافتاً إلى أن الأنظمة السعودية متميزة ويتم تطويرها بشكل مستمر، بينما ساهم تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار، إلى جانب الاحتياطيات المالية الضخمة، في تمكين الاقتصاد من تجاوز الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.