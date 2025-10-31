اليونسكو تُدرج المدينة المنورة ضمن شبكتها العالمية للمدن المبدعة في مجال الطهي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إدراج المدينة المنورة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، بصفتها ثاني مدينة مبدعة في مجال فن الطهي بالمملكة بعد مدينة بريدة، وذلك في البيان الذي أعلنته المنظمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدن.

وجاء هذا الإدراج ثمرة لجهود وطنية شارك بها عدد من جهات المملكة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي العاملة على ملف الترشيح، الذي كان بقيادة هيئة فنون الطهي، وبالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وجامعة الأمير مقرن، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجامعة طيبة، وبمشاركة فاعلة من نادي طهاة المدينة، وجمعية مراكز الأحياء في منطقة المدينة المنورة (مجتمعي)، وأزكى فارمز، ومصنع سافانا، ونقوة النعناع, إلى جانب أصحاب الأعمال المحليين المتخصصين في فن الطهي، لتتكامل هذه الجهود الوطنية المشتركة في إعداد ملفٍ شاملٍ، متضمنًا البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة، وفق اشتراطات المنظمة، والمعايير المطلوبة للتسجيل في الشبكة.

وتعد المدينة المنورة منطقة جذب للملايين من الزوار سنويًا، ومركزًا للتنوع الثقافي والتجاري الإقليمي لوجودها على طرق التجارة والحج الحيوي، وتشتهر بتراثها الأصيل في فنون الطهي، والمتأصلة في ثقافتها، وبتربتها البركانية الخصبة، وكذلك تأثرها بحضارات متنوعة، مما أدى إلى تنوع النكهات وتقاليد الطهي.

ويُعدّ هذا الفوز والإدراج للمدينة المنورة حدثًا ذا أثر ملموس على مستقبل المدينة، حيث سيضعها ضمن خارطة المدن العالمية ذات التميز في مجالات الطهي، كما سيمنحها حضورًا دوليًا أعلى، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز ريادة المملكة عالميًا.

ويمنح تراث المدينة المنورة في مجال الطهي فرصًا للتنمية عبر المجتمع المحلي، وشركات القطاع الخاص المعروفة بالمعجنات التقليدية، وتضم المدينة المنورة أول سوق يركّز على فن الطهي “سوق الطباخة”، الذي يُشجع على مزيدٍ من الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لتطوير قطاع الطهي بالمدينة المنورة مع المحافظة على أصالته وتقاليده.

وتسعى هيئة فنون الطهي، وهيئة تطوير المدينة المنورة إلى إدراج الأذواق التراثية والتقليدية للمدينة المنورة في المطاعم المحلية، وتطوير مزارع المقاهي الصديقة للبيئة، وضمان الحفاظ على الثقافة الأصيلة من خلال توثيق الوصفات التراثية، ودعم روّاد الأعمال في مجال فن الطهي، والحد من هدر الطعام، وتعزيز التبادل الدولي.

وتهدف شبكة اليونسكو للمدن المبدعة منذ عام 2004 إلى تسليط الضوء على إبداع أعضائها في ثمانية مجالات، وهي: الحرف والفنون التقليدية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهي، والأدب، والفنون الإعلامية، والموسيقى، والعمارة.

وتضم 350 مدينة موزعة في أكثر من 100 بلد حتى العام 2024م، منها ثلاث مدن سعودية؛ الأحساء في الحِرف والفنون التقليدية، وبريدة في فنون الطهي، والطائف في الأدب، قبل أن تنضم لها المدينة المنورة، وتلتزم كل مدينة مبدعة رغم تفاوتها الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي بتطوير أفضل الممارسات الإبداعية، ومشاركتها مع الآخرين من أجل الترويج للصناعات الإبداعية، وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية، وإدماج الثقافة في سياسات التنمية الحضرية المستدامة.