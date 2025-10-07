كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم، بعدما جرف انهيار أرضي حافلة كانت تقلّهم في ولاية هيماشال براديش شمال الهند.
وذكرت الحكومة المحلية أن انهيارًا أرضيًا نجم عن أمطار غزيرة، جرف حافلة تقل (15) شخصًا من بينهم ثلاثة أطفال وذلك في قرية بيلاسبور على بُعد قرابة مئة كيلومتر من شيملا عاصمة الولاية الواقعة في جبال الهيمالايا.