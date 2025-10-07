Icon

انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند
المواطن - فريق التحرير

لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم، بعدما جرف انهيار أرضي حافلة كانت تقلّهم في ولاية هيماشال براديش شمال الهند.

وذكرت الحكومة المحلية أن انهيارًا أرضيًا نجم عن أمطار غزيرة، جرف حافلة تقل (15) شخصًا من بينهم ثلاثة أطفال وذلك في قرية بيلاسبور على بُعد قرابة مئة كيلومتر من شيملا عاصمة الولاية الواقعة في جبال الهيمالايا.

