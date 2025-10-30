Icon

ينظمه النادي في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض

بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

شهدت الليلة الـ17 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، بيع أغلى صقر حتى الآن بمبلغ (361) ألف ريال.

وعرض خلال المزاد مساء اليوم صقر شاهين فرخ، طرح جازان (الحصاحيص)، وتشارك في طرحه خمسة طواريح، طوله (15) إنشًا وربع الإنش راهي، وعرضه (15) إنشًا وربع الإنش راهي، ووزنه (950) جرامًا، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (100) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (361) ألف ريال.

ويتزامن مزاد نادي الصقور السعودي مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل، ويقتصر على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

