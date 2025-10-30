Icon

تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢١ مساءً
المواطن - واس

دشَّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خدمة “راصد” التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم وضبط دخول الأدوية المصاحبة للمسافرين، وذلك خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وطُوِّرت هذه الخدمة بكوادر وطنية سعودية في معمل الذكاء الاصطناعي “سيل” التابع للهيئة، لتُحدث نقلة نوعية من الرقابة التقليدية إلى الحماية الاستباقية المبنية على البيانات.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الرقابة على الأدوية المقيّدة مع المسافرين، وتجاوز التحديات السابقة مثل: بطء الإجراءات، وتعدد لغات الأدوية، وصعوبة قراءة بعض الوصفات اليدوية؛ مما يحسن تجربة زوار المملكة.

ويقوم “راصد” بأتمتة عملية المطابقة بين مكونات الدواء المقيّد وحالة المريض (عبر التقرير الطبي)، أو الكمية المسموح بها (عبر الوصفة الطبية)، مع دعمٍ لأكثر من 50 لغة مختلفة؛ لإتمام المطابقة بدقة وسرعة عالية.

وتعد خدمة “راصد” أحد مخرجات معمل الذكاء الاصطناعي “سيل” الذي أطلقته الهيئة في فبراير الماضي؛ بوصفه منصة لتطوير وتبنّي الحلول التقنية المبنية على الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز الابتكار ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية في الهيئة، كما يسهم في توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والشركات التقنية المتخصصة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات في هذا المجال، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

