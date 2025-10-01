ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرًا تنفيذيًّا يقضي بضمان أمن دولة قطر، ومن ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.

ضمان أمن قطر

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن أي هجوم مسلح على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يُعد تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر شهدت تعاونًا وثيقًا على مر السنين، إذ استضافت قطر قوات أمريكية وأسهمت في تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ولعبت دورًا مهمًّا ووسيطًا في جهود الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والعالمية.

استعادة السلام والاستقرار

وأكد البيان أن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية قطر وسلامة أراضيها من أي عدوان خارجي، وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية والدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر، واستعادة السلام والاستقرار.