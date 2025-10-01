ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرًا تنفيذيًّا يقضي بضمان أمن دولة قطر، ومن ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.
وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن أي هجوم مسلح على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يُعد تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر شهدت تعاونًا وثيقًا على مر السنين، إذ استضافت قطر قوات أمريكية وأسهمت في تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ولعبت دورًا مهمًّا ووسيطًا في جهود الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والعالمية.
وأكد البيان أن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية قطر وسلامة أراضيها من أي عدوان خارجي، وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية والدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر، واستعادة السلام والاستقرار.