تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢١ مساءً
تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات ابتداءً من يوم الأحد 11 / 5 / 1447هـ.

موعد بدء الدوام الشتوي

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين ستكون عند الساعة الـ 7:30 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:45 صباحًا، فيما سيكون الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة الـ 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحًا.

ودعت الإدارة جميع مدارس التعليم العام إلى الالتزام بمواعيد الدوام الشتوي لضبط حضور وانصراف الطلاب والطالبات، مؤكدة أن مواعيد الدوام ستُحدّث وفقًا للتقويم الدراسي وما يطرأ من متغيرات تنظيمية.

