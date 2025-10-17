تقنية جديدة تمكّن الطائرات من إزالة الجليد تلقائيًا

تمكّن علماء من جامعة بيرم الروسية للتقنيات من تطوير طلاء يعرف باسم “جلد ذكي” للطائرات، قادر على تحديد تكوّن الجليد على جسم الطائرة وأجزائها المختلفة بشكل مستقل، ثم إزالته مع مراقبة النتائج تلقائيًا دون الحاجة لتدخل الطيار.

وأفادت وكالة تاس الروسية أن العلماء طوروا طلاءً ذكيًا للطائرات قادرًا على كشف تكوّن الجليد وإزالته تلقائيًا ومراقبة العملية، مبينةً أن النطاق الحراري من صفر إلى 10 درجات تحت الصفر هو الأخطر، ففي هذه الظروف يتكوّن جليد شفاف ومتين على شكل زجاج لا يمكن رؤيته بالعين المجردة تقريبًا.

وأوضحت الوكالة أن الطلاء الذكي يعتمد على مكوّن اهتزازي نشط (كهروضغطي)، وهو طبقة ذات بنية خاصة لترتيب الأقطاب الكهربائية، ما يتيح إيجاد اهتزازات قوية للتخلص من الغطاء الجليدي.

وأضافت أن التقنيات الكلاسيكية مثل الهواء الساخن من المحركات أو السخانات الكهربائية أو التركيبات الكيميائية، تستهلك الكثير من الطاقة وتتطلب مراقبة مستمرة من قبل الطيارين دون ضمان عمل مستقر طوال الرحلة.

يُذكر أن الابتكار الجديد حصل على براءة اختراع، وقد تم تطوير البحث في إطار برنامج الزعامة الإستراتيجية الأكاديمية، ويُتوقع أن يسهم هذا الابتكار في زيادة السلامة الجوية وتحسين كفاءة الطائرات في الطقس البارد والجليدي.