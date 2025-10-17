Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب

تقنية جديدة تمكّن الطائرات من إزالة الجليد تلقائيًا

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
تقنية جديدة تمكّن الطائرات من إزالة الجليد تلقائيًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكّن علماء من جامعة بيرم الروسية للتقنيات من تطوير طلاء يعرف باسم “جلد ذكي” للطائرات، قادر على تحديد تكوّن الجليد على جسم الطائرة وأجزائها المختلفة بشكل مستقل، ثم إزالته مع مراقبة النتائج تلقائيًا دون الحاجة لتدخل الطيار.

وأفادت وكالة تاس الروسية أن العلماء طوروا طلاءً ذكيًا للطائرات قادرًا على كشف تكوّن الجليد وإزالته تلقائيًا ومراقبة العملية، مبينةً أن النطاق الحراري من صفر إلى 10 درجات تحت الصفر هو الأخطر، ففي هذه الظروف يتكوّن جليد شفاف ومتين على شكل زجاج لا يمكن رؤيته بالعين المجردة تقريبًا.

قد يهمّك أيضاً
#تيوب_المواطن : هجوم طائرات الأباتشي السعودية على مواقع الحوثيين

#تيوب_المواطن : هجوم طائرات الأباتشي السعودية على مواقع الحوثيين

بالصور.. طائرات الأسد تقصف إدلب بمادة الفوسفور المُحرمة دوليًّا!

بالصور.. طائرات الأسد تقصف إدلب بمادة الفوسفور المُحرمة دوليًّا!

وأوضحت الوكالة أن الطلاء الذكي يعتمد على مكوّن اهتزازي نشط (كهروضغطي)، وهو طبقة ذات بنية خاصة لترتيب الأقطاب الكهربائية، ما يتيح إيجاد اهتزازات قوية للتخلص من الغطاء الجليدي.

وأضافت أن التقنيات الكلاسيكية مثل الهواء الساخن من المحركات أو السخانات الكهربائية أو التركيبات الكيميائية، تستهلك الكثير من الطاقة وتتطلب مراقبة مستمرة من قبل الطيارين دون ضمان عمل مستقر طوال الرحلة.

يُذكر أن الابتكار الجديد حصل على براءة اختراع، وقد تم تطوير البحث في إطار برنامج الزعامة الإستراتيجية الأكاديمية، ويُتوقع أن يسهم هذا الابتكار في زيادة السلامة الجوية وتحسين كفاءة الطائرات في الطقس البارد والجليدي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد