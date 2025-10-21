تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس الكشف عن 337 موقعًا أثريًا ضمن مبادرة اليمامة للمسح الأثري تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتكليف عبدالله يتيم العنزي مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومتحدثًا رسميًا للوزارة.
وبهذه المناسبة، أعرب عبدالله يتيم العنزي عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل مزيد من الجهود لخدمة رسالة الوزارة وأهدافها، والارتقاء بمنظومة الإعلام والاتصال المؤسسي بما يعزز حضور الوزارة في المشهد الإعلامي، ويواكب التطلعات بدعم ومتابعة معاليه.