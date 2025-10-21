تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتكليف عبدالله يتيم العنزي مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومتحدثًا رسميًا للوزارة.

وبهذه المناسبة، أعرب عبدالله يتيم العنزي عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل مزيد من الجهود لخدمة رسالة الوزارة وأهدافها، والارتقاء بمنظومة الإعلام والاتصال المؤسسي بما يعزز حضور الوزارة في المشهد الإعلامي، ويواكب التطلعات بدعم ومتابعة معاليه.