حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!

تسعى رئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تاكايتشي، إلى بناء علاقة شخصية ودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في طوكيو اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”، تراهن تاكايتشي على مبادرات رمزية لتعزيز التقارب، من بينها مقترح حكومي لشراء شاحنات Ford F-150 الأميركية، في خطوة تحمل دلالات سياسية أكثر من كونها عملية، نظراً لضيق الشوارع في العاصمة اليابانية طوكيو وغيرها من المدن.

وخلال رحلته إلى آسيا على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان”، أبدى ترامب حماسه للفكرة قائلاً للصحفيين: “لديها ذوق جيد، هذه شاحنة رائعة”، في إشارة إلى إعجابه بالمقترح الياباني.

ويرى مراقبون أن ظهور شاحنات فورد في شوارع طوكيو المكتظة ووسط ناطحات السحاب سيُعد انتصاراً رمزياً لترامب، الذي طالما انتقد ما اعتبره استبعاداً للسيارات الأميركية من السوق اليابانية، التي تهيمن عليها شركات محلية كبرى مثل تويوتا، هوندا، نيسان، إيسوزو، ميتسوبيشي، وسوبارو.