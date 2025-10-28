Icon

حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب! Icon انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي Icon 31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon السعودية تقود التحول الاقتصادي في الخليج ووجهة استراتيجية لاستثمارات جي بي مورغان Icon أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم Icon زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى رئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تاكايتشي، إلى بناء علاقة شخصية ودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في طوكيو اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”، تراهن تاكايتشي على مبادرات رمزية لتعزيز التقارب، من بينها مقترح حكومي لشراء شاحنات Ford F-150 الأميركية، في خطوة تحمل دلالات سياسية أكثر من كونها عملية، نظراً لضيق الشوارع في العاصمة اليابانية طوكيو وغيرها من المدن.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة

خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده

خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده

وخلال رحلته إلى آسيا على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان”، أبدى ترامب حماسه للفكرة قائلاً للصحفيين: “لديها ذوق جيد، هذه شاحنة رائعة”، في إشارة إلى إعجابه بالمقترح الياباني.

ويرى مراقبون أن ظهور شاحنات فورد في شوارع طوكيو المكتظة ووسط ناطحات السحاب سيُعد انتصاراً رمزياً لترامب، الذي طالما انتقد ما اعتبره استبعاداً للسيارات الأميركية من السوق اليابانية، التي تهيمن عليها شركات محلية كبرى مثل تويوتا، هوندا، نيسان، إيسوزو، ميتسوبيشي، وسوبارو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا
العالم

ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا

العالم
خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده
العالم

خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة...

العالم
ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة
العالم

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته...

العالم