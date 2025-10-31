خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، المسلمين بتقوى الله تعالى وطاعته والعلم أن أمامهم موتًا وقبرًا، ونشورًا وحشرًا وجزاءً، فمنعّم مسرور ومعذب مثبور.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: إن القلب هو محل نظر الرب، فمن لقي الله بقلبٍ سليم، فقد أفلح وأنجح، ومن لقيَهُ بقلبٍ مريض، فقد خاب وخسر، وأمراض القلوب كثيرة، ومن أخطرها مرض القسوة، فصاحب القلب القاسي يُعرِض عن التوبة والإنابة، حتى عند نزول الابتلاء والمصيبة، فيصبح قلبه مرتعًا للشيطان ولا يستجيب لمواعظ القرآن.

وأوضح المعيقلي أن الحياة قصيرة مهما طالت، وأيامها قليلة مهما كثرت، والموفق من عاش فيها على طاعة ربه، وتزوّد منها ليوم لقاء خالقه، والخاسر من أتبَعَ نفسهُ هواها، وتمنى على الله الأماني حتى يفجأْهُ الموت وهو على غفلته، فلم يتهيّأ بعمل صالح يكون سببًا لنجاته، فالمرتحلون من هذه الحياة صنفان، ميّت يستريح من تعب هذه الدار ويُفضي إلى راحة دار القرار، وميّت يستريح منه العباد والبلاد ويفضي إلى سوء المصير وبئس المهاد.

وأكد أن الإنسان إذا ماتَ فقد قامت قيامته، فالقبر أول منازل الآخرة جَعلَهُ الله موعظةً وعبرة يَرِقُّ لها القلب وتدفع الغفلة وتُعين على الاجتهاد في الطاعة، فلا ينفع الإنسان في قبره إلا عمله.

وأشار فضيلته إلى أن في زيارة المقابر من التذكر والتفكر مايبعث المرء على الخوف والوجل والمسارعة إلى الطاعة والعمل، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، فلذا حث النبي على زيارة القبور للعظة والتذكر، والدعاء للأموات فالقبور ممتلئة ظلمة ينيرها الله بدعاء الصالحين من عباده.

ونوّه الشيخ المعيقلي بحُرماتٍ للقبور: فلا يجوز وطؤها ولا الجلوس عليها ولا الصلاة إليها أو اتخاذها مساجد، كما لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والبناء عليها، فضلًا عن الطواف حولها والذبح والنذر لها أو دعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج وتفريج الكربات منهم، والاقتصار على ما سُنَّتْ له زيارة القبور من الاتعاظ والتذكر، والسلام على الأموات والدعاء لهم، وتجنّب ما يسخط الرب عندها.