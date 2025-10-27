بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء البيئة تحصل على اعتماد الآيزو (ISO 42001) لعام 2025م التأمينات الاجتماعية: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين السعودية تستضيف الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى
تم رصد سديم الجبار (Orion Nebula) وتوثيقه بدقة عالية في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهد فلكي آسر لأحد أشهر السدم في السماء، الذي يُعد من أبرز مناطق تشكل النجوم، ويمكن رؤيته بالعين المجردة ضمن كوكبة الجبار.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن سديم الجبار يُعد سديمًا انتشاريًّا أو إشعاعيًّا يقع جنوب حزام كوكبة الجبار، وهو سحب كثيفة من الغبار والغاز تشكّلت نتيجة انفجار نجمي قديم، وتُعد مصنعًا لولادة النجوم القزمة.
وبيّن الفليح أن السديم يُعد من ألمع السدم في السماء، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بسهولة، مشيرًا إلى أنه يبعد عن الأرض نحو (1,350) سنة ضوئية، موضحًا أن السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعة (300) ألف كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل (9) تريليونات كيلومتر تقريبًا.
وأفاد أن سديم الجبار يُعد واحدًا من أكثر الأجرام السماوية دراسةً وجمالًا، لما يعكسه من روعة وتعقيد في تكوينات الكون، لافتًا النظر إلى أنه سيكون مرئيًّا في سماء الجزيرة العربية خلال ليالي الشتاء والربيع ضمن كوكبة الجوزاء، التي تضم العديد من السدم المميزة لعشاق التصوير الفلكي، من أبرزها سديم رأس الحصان.