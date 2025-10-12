Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي إن مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود.

وأضاف في تصريحات إلى العربية والحدث أن مصر تبقى على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالحها المائية.

قد يهمّك أيضاً
أحداث دامية في إثيوبيا.. مقتل 52 في احتجاجات مناهضة للحكومة

أحداث دامية في إثيوبيا.. مقتل 52 في احتجاجات مناهضة للحكومة

الجاسر يلتقي نظيره الإثيوبي ويزور ميناء موجو وسكة حديد إندودي

الجاسر يلتقي نظيره الإثيوبي ويزور ميناء موجو وسكة حديد إندودي

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إثيوبيا، خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة لإدارتها غير المنضبطة لسد النهضة وتدفقات المياه غير المنتظمة التي تم تصريفها دون إخطار أو تنسيق.

تصرفات متهورة

خلال كلمته، اليوم الأحد، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، قال السيسي إن ما حدث يحتم على المجتمع الدولي، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة التصرفات المتهورة للإدارة الإثيوبية. وأكد ضرورة ضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، ضمن إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، مشيراً إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب.

وأكد السيسي رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

وكشف أن التعنت الإثيوبي يستند إلى مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر، مطالباً بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المساحة الجيولوجية: زلزال في دولة إثيوبيا بقوة 5.5 درجات
السعودية اليوم

المساحة الجيولوجية: زلزال في دولة إثيوبيا بقوة...

السعودية اليوم
السيسي: إثيوبيا تهدد مصالح دولتي المصب
العالم

السيسي: إثيوبيا تهدد مصالح دولتي المصب

العالم