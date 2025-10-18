Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

هل شرب القهوة يوميًا يمنع حدوث الكبد الدهني؟

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٣ مساءً
هل شرب القهوة يوميًا يمنع حدوث الكبد الدهني؟
المواطن - فريق التحرير

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن شرب القهوة اليومي لا يمنع حدوث الكبد الدهني.

وأوضح النمر، عبر منصة إكس، أن هناك دراسات ضعيفة أشارت إلى فائدة القهوة المحتملة في تقليل تطور الكبد الدهني الى تليّف؛ وهذا التأثير ضعيف وغير مؤكد مقارنةً بالدليل المُحكم في قوة تأثير إنزال الوزن والتحكم بالسكري وأخذ الأدوية، ومازلنا نحتاج أدلة قوية ومحكمة في تأكيد هذه النقطة تحديداُ أو نفيها.

القهوة والكبد الدهني

وأضاف، أن العامل الفعّال في ذلك هو الكافيين وهذا موجود في القهوة السعودية، ذلك ليس بالضرورة أن تكون القهوة سوداء، ولكن يُنصح بالابتعاد عن إضافة السكر والكريم على القهوة فيمن لديهم الكبد الدهني.

وتابع النمر أن القهوة مشروب شعبي منتشر في العالم وهو متاح لمن يريد ولكنه ليس ضرورياً للصحة؛ بمعنى من الممكن أن يعيش الإنسان حياةً صحيةً طوال عمره بدون الحاجة إلى شرب القهوة”.

وختم النمر بقوله “إن القهوة ليست مشروباً بدون أعراض جانبية محتملة الحدوث مثل ارتجاع المريء وزيادة حموضة المعدة والخفقان”.

