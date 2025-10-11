واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين بسبب الإغلاق الحكومي

Icon

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسريح مئات الموظفين العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وغيرها من الإدارات، في جولة جديدة من التسريحات، بعد دخول الولايات المتحدة في ما يعرف بالإغلاق الحكومي، إثر فشل تصويت الكونغرس على مشروع الميزانية.

كما أضافت المصادر أن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، أبلغتهم بأن مهامهم تعتبر الآن غير ضرورية أو “متطابقة تقريباً” مع مهام يتم تنفيذها في قطاعات أخرى في الوكالة، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” السبت.

سبع إدارات فيدرالية

إلا أن العدد الدقيق للعاملين المسرحين لم يتأكد بعد، لكن يبدو أن عمليات التسريح استهدفت أكثر من 4000 موظف في سبع إدارات فيدرالية رئيسية، إذ طالت أكثر من 1400 موظف في وزارة الخزانة، ونحو 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فيما بدأت الإخطارات تصل إلى بعض العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بحلول أواخر يوم أمس.

وكان ترامب أعلن، أمس الجمعة، أن إدارته “بدأت جولة جديدة من تسريحات الموظفين الفيدرالية”، بعد إغلاق الحكومة، لتقليص القوى العاملة المدنية والضغط على الديمقراطيين لقبول مطالبه المالية، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي المتواصل كان أدى إلى إيقاف مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين عن العمل، من بينهم موظفون بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تضم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

