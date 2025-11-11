إحباط أخطر محاولة تجسس على روسيا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إفإسبي) أنه أحبط مخططًا تزعم موسكو أنه نفّذته جهات استخباراتية أوكرانية وبريطانية لاستدراج طيّارين روس إلى سرقة مقاتلة من طراز ميغ-31 مُسلّحة بصاروخ كينجال فرط صوتي مقابل مبلغ قدره 3 ملايين دولار.
وأوردت وكالات أنباء روسية أن الطائرة كانت مقررة أن تُقاد نحو قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي قرب مدينة كونستانتا الرومانية، حيث كان من الممكن أن تتعرّض لاعتراض إسقاط.
ونشرت القنوات الحكومية الروسية لقطات ومقاطع مرسلة تقول إنّها لمراسلات وتسجيلات يُظهر أحدهم يعرّف عن نفسه كمتعاقد لصالح أجهزة استخباراتية أجنبية ويعرض على طيّب روسي 3 ملايين دولار ومواطنة أجنبية مقابل تنفيذ العملية. وجاء وصف الجهاز للمخطط بأنه استفزاز واسع النطاق له أهداف قد تُفاقم التوترات الإقليمية وتضع الطائرة في مسار يؤدي إلى تصعيد أمني دولي.
وأوضح بيان الجهاز أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كانت تسعى إلى تجنيد طيارين روس لهذا الغرض، وأنّ الإجراءات الاستخبارية والرقابية داخل القوات الجوية الروسية أدت إلى كشف المخطط وإحباطه قبل تنفيذه. ولم تصدر تصريحات رسمية فورية من كييف أو لندن تنفي أو تؤكد المزاعم، حسبما نقلت وكالات دولية، فيما حذّرت تقارير من مخاطر تسييس هذا الحادث واستغلاله إعلاميًا في إطار حملة اتهامات متبادلة بين الأطراف.
ويُعدّ صاروخ كينجال منظومة صاروخية تُطلق من الجو وتصفه روسيا بأنه فرط صوتي قادر على بلوغ سرعات عالية ومناورة مساراته، ما يجعل رصدَه واعتراضَه أكثر صعوبة بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وقد استُخدم اسم الصاروخ في الخطاب الروسي كعنصر رمزي للقوة العسكرية المتقدمة، وهو ما يزيد حساسية أي مزاعم تتعلق بوجوده على متن طائرة يمكن أن تُسرب إلى منطقة نفوذ حلف شمال الأطلسي.
خبراء أمنيون ومحللون اعتبروا أنّ ما أعلنه الجهاز ينطوي على عدة احتمالات، بينها محاولة لتسليط الضوء على تهديدات استخباراتية حقيقية أو لغايات دعائية داخلية وخارجية تندرج في سياق الصراع المعلوماتي المستمر بين موسكو والغرب منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأشار محللون إلى أن التحقيقات المستمرة ومصداقية الأدلة المنشورة ستكونان حاسمين لتحديد ما إذا كانت المزاعم تستند إلى وقائع واضحة أم أنها جزء من حرب معلوماتية أوسع.