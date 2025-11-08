Icon

إيلينا ريباكينا تتوج بلقب نهائيات محترفات التنس 2025 بالرياض

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
إيلينا ريباكينا تتوج بلقب نهائيات محترفات التنس 2025 بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حققت اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، اليوم، لقب بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2025، التي استضافتها المملكة للمرة الثانية على التوالي، وأحرزت الثنائي البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لقب فئة الزوجي.
وتوجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، الفائزات في اليوم الختامي للبطولة التي أقيمت خلال الفترة من (1 – 8) نوفمبر، واحتضنتها الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وحصدت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا اللقب، بعد فوزها على منافستها البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين دون مقابل، في مباراة ظهرت فيها اللاعبتان بمستوى عالٍ من القوة والندية، ووسط حضور جماهيري كبير، تفاعل مع أحداث اللقاء.
وتوجت البلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بلقب الزوجي، بعد انتصارهما على البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية تيميا بابوش بمجموعتين دون مقابل، في مباراة عكست المنافسات القوية التي ميزت البطولة، وجمعت نخبة من نجمات التنس العالميات.

قد يهمّك أيضاً
صندوق الاستثمارات العامة في قلب سياسات الرياضة العالمية

حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث، تجسيدًا لحضورها الكبير في الساحة الرياضية الدولية، في مختلف الرياضات بفعالياتها المتميزة، ووفق الجهود المبذولة نحو الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي، وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيد مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الكبرى.

