التأمينات: لا يمكن إلغاء طلب المشترك بعد التقديم

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
قالت التأمينات الاجتماعية إنه لا يمكن إلغاء الطلب المقدم من قبل المشترك بناء على رغبته حيث يلزم المؤسسة القيام بدورها في التثبت من صحة الطلب والتحقق من تطبيق المنشأة للأنظمة.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
كذلك أعلنت التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل شروط استحقاق دعم وتعويض ساند في حال التعطل عن العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطقز
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: أن من شروط استحقاق تعويض دعم ساند ما يلي:
وتشمل شروط استحقاق دعم ساند ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
3. ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع للمشترك.
4. ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
5. ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
6. أن يكون قادرًا على العمل.
7. ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
8. تقديم الطلب للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك المشترك العمل.
9. ثبوت الجدية في البحث عن العمل.
10. الالتزام بالتدريب وفق ما يتم تحديده للمشترك.
في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن استخراج شهادة الخبرة تكون من اختصاص جهة العمل السابقة للمستفيد.
وأوضحت التأمينات عبر منصة إكس أن الشهادة المتاحة للمشترك في نظام التأمينات هي شهادة الأجور والتي توضح تاريخ التحاقه واستبعاده والأجر الخاضع للاشتراك في المنشآت المسجلة.
وتابعت التأمينات: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.