السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد، بل يتم احتسابها في تخصيص المعاش بعد اكتمال الخدمة النظامية الفعلية لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري ولمعرفة تفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

