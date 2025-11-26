التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى
قالت التأمينات الاجتماعية إن مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد، بل يتم احتسابها في تخصيص المعاش بعد اكتمال الخدمة النظامية الفعلية لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري ولمعرفة تفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.