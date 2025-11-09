الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس دونالد ترامب يوم غدٍ الاثنين في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تتناول مباحثات الرئيسين الشرع وترامب عددًا من الملفات الإقليمية والدولية.

يذكر أن أحمد الشرع هو أول رئيس سوري يزور أمريكا على الإطلاق بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السورية.

وتأتي زيارة الشرع لأمريكا بعد أيام من إزالة واشنطن اسمه من قوائم الإرهاب، ومن المقرر أن يلتقي الشرع في زيارته التاريخية لواشنطن، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الشرع في أمريكا

وأجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة، لكن زيارته إلى واشنطن هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.

وتشير التوقعات إلى أن دمشق ستوقّع خلال هذه الزيارة اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده واشنطن، كما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وأنزل التحالف الدولي هزيمة عسكرية بتنظيم داعش في سوريا عام 2019 بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتتفاوض حاليا للاندماج مع الجيش السوري.

وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس، وهو ما نفته دمشق.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.

وقبيل الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا، وكانت الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن “هذه التدابير يتم اتخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد”.

وكان ترامب قد التقى بالزعيم السوري خلال زيارة إلى السعودية في مايو الماضي، حين أعلن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

ومن المقرر أن يناقش ترامب والشرع كذلك المفاوضات المباشرة بين السلطات السورية واسرائيل.

وأعلن الشرع في سبتمبر الماضي أن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني تنسحب بموجبه اسرائيل من مناطق في جنوب سوريا تقدّمت إليها بعد سقوط نظام الأسد وأن توقف غاراتها.

ومنذ ديسمبر الماضي تعرّضت سوريا للعديد من الغارات الاسرائيلية والتوغّلات في جنوب البلاد، بدون أن تردّ عليها.

والخميس الماضي، التقى الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة المناخ في البرازيل، حيث توقع الأخير “أن تكون سوريا مشاركا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة”.