الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين تشريعًا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.

وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ (41) يومًا لبضعة أيام إضافية، بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف سبتمبر، إلى واشنطن للتصويت على التشريع.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دعمه لمشروع القانون، قائلًا يوم الاثنين: “سوف نعيد فتح بلادنا بسرعة كبيرة”.

وجاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بنتيجة (60) صوتًا مقابل (40) صوتًا، منهيًا جمودًا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول يناير.

ولم يوافق الجمهوريون على ذلك، وفي النهاية غيّر خمسة ديمقراطيين معتدلين أصواتهم بعد تأخر المساعدات الغذائية الاتحادية، وزيادة تأخيرات المطارات، واستمرار عدم دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.

وحث رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون المشرعين على العودة إلى واشنطن “حالًا”؛ نظرًا لتأخيرات السفر المرتبطة بالإغلاق، قائلًا: “يجب أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن”.

وأضاف أن مجلس النواب الأمريكي كان خارج الدورة منذ منتصف سبتمبر، عندما أقرّ قانونًا لمواصلة تمويل الحكومة.