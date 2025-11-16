الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
حذَّرت منظمة الصحة العالمية، من فيروس ماربورغ الموصوف بـ القاتل المحتمل، عقب تسجيل تسع حالات مصابة في إثيوبيا.
وأكدت المنظمة عدم وجود أدوية معتمدة للعلاج الفعال أولقاحات للحماية ضد المرض، واعتبرت أن «التفشي في إثيوبيا» يعد الأول من نوعه في البلاد، فضلا عن ظهور حالات أخرى بشرق أفريقيا، بحسب “سبوتنيك”.
وأظهرت التحاليل الجينية، أن نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا؛ فيما أرسلت المنظمة مجموعة من خبرائها إلى المنطفة لمواجهة تفشي الفيروس، الذي يعد من أخطر مسببات الأمراض المعروفة، فيؤدي إلى مرض «مميت»، وحمى شديدة وصداع حاد وآلام بالعضلات، ونزيف حاد في غضون أسبوع.