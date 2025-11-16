Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذَّرت منظمة الصحة العالمية، من فيروس ماربورغ الموصوف بـ القاتل المحتمل، عقب تسجيل تسع حالات مصابة في إثيوبيا.

تحذير من الفيروس القاتل

وأكدت المنظمة عدم وجود أدوية معتمدة للعلاج الفعال أولقاحات للحماية ضد المرض، واعتبرت أن «التفشي في إثيوبيا» يعد الأول من نوعه في البلاد، فضلا عن ظهور حالات أخرى بشرق أفريقيا، بحسب “سبوتنيك”.

قد يهمّك أيضاً
الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه

الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه

لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة

لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة

وأظهرت التحاليل الجينية، أن نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا؛ فيما أرسلت المنظمة مجموعة من خبرائها إلى المنطفة لمواجهة تفشي الفيروس، الذي يعد من أخطر مسببات الأمراض المعروفة، فيؤدي إلى مرض «مميت»، وحمى شديدة وصداع حاد وآلام بالعضلات، ونزيف حاد في غضون أسبوع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد