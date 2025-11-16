الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس قاتل

حذَّرت منظمة الصحة العالمية، من فيروس ماربورغ الموصوف بـ القاتل المحتمل، عقب تسجيل تسع حالات مصابة في إثيوبيا.

تحذير من الفيروس القاتل

وأكدت المنظمة عدم وجود أدوية معتمدة للعلاج الفعال أولقاحات للحماية ضد المرض، واعتبرت أن «التفشي في إثيوبيا» يعد الأول من نوعه في البلاد، فضلا عن ظهور حالات أخرى بشرق أفريقيا، بحسب “سبوتنيك”.

وأظهرت التحاليل الجينية، أن نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا؛ فيما أرسلت المنظمة مجموعة من خبرائها إلى المنطفة لمواجهة تفشي الفيروس، الذي يعد من أخطر مسببات الأمراض المعروفة، فيؤدي إلى مرض «مميت»، وحمى شديدة وصداع حاد وآلام بالعضلات، ونزيف حاد في غضون أسبوع.