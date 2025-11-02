Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

القهوة أم الشاي.. أيّهما أفضل لصحتك؟

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
القهوة أم الشاي.. أيّهما أفضل لصحتك؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعد كلٌّ من القهوة والشاي من أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم، ليس فقط لمذاقهما المميز، بل أيضاً لاحتوائهما على مركّبات طبيعية مفيدة قد تساعد في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.

لكن السؤال الذي يشغل كثيرين هو، أيّ المشروبين هو الخيار الأفضل لصحتك؟

قد يهمّك أيضاً
5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة

5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة

أغلى كيلو قهوة عالميًا.. تجاوز الـ 113 ألف ريال

أغلى كيلو قهوة عالميًا.. تجاوز الـ 113 ألف ريال

لاسيما أن دراسات عديدة تتفق على أن تناول القهوة أو الشاي باعتدال وبشكل منتظم يمكن أن يطيل العمر ويقلّل من خطر الوفاة المبكرة. فكلا المشروبين غنيان بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تحارب الالتهابات وتدعم المناعة وتقلل خطر أمراض القلب والدماغ، وفق دورية Health العلمية.

القهوة أم الشاي

ففي دراسة نُشرت عام 2023، تبيّن أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين من القهوة وكوبين من الشاي يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة 21%.

في حين أن من تناولوا 3 أكواب من الشاي و4 من القهوة انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 24%.

ويحتوي فنجان القهوة على نحو 92 مليغراما من الكافيين، أي ضعف ما يوجد في الشاي تقريباً، ما يجعل القهوة أكثر قدرة على تحسين التركيز والأداء الرياضي وزيادة ردّ الفعل والطاقة.

كما تشير أبحاث إلى أن القهوة تقي من أمراض الكبد، مثل التليّف وتشحّم الكبد، بل قد تقلّل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 30%.

من جهته، يتميّز الشاي، خصوصاً الأخضر، باحتوائه على مادة L-Theanine، وهي حمض أميني يُعرف بقدرته على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج.

وقد أظهرت مراجعة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 34%. كما يساعد الشاي الأخضر في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والشرايين.

لكن رغم فوائدهما، فإن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل: القلق وتسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والصداع أو الأرق، والمضاعفات أثناء الحمل.

كمية الكافيين

ولهذا، ينصح الخبراء بألا تتجاوز كمية الكافيين اليومية 400 مليغراما للبالغين (أي نحو 4 أكواب من القهوة أو 8 من الشاي الأسود)، و200 مليغراما فقط للنساء الحوامل.

وبينما تمنح القهوة دفعة طاقة فورية وتدعم صحة الكبد، يوفّر الشاي راحة ذهنية وحماية للقلب.

أما الخيار الأفضل؟ فهو ببساطة الاعتدال في كليهما، فالقهوة والشاي معاً يمكن أن يشكّلا مزيجاً مثالياً لصحةٍ أفضل وحياة أطول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة
حصاد اليوم

5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة

حصاد اليوم