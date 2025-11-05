بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على منصته “تروث سوشيال” أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في التاريخ.
وقال ترامب على منصته مبرراً خسارة حزبه الجمهوري في انتخابات محلية “لم يكن ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي هما السببان في خسارة الجمهوريين الانتخابات الليلة، وفقاً لخبراء استطلاعات الرأي”.
وانتُخب زهران ممداني، الممثل الشاب للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي والمعارض الشرس لترامب، رئيساً لبلدية نيويورك.
وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسمياً في الأول من يناير.
وبذل ترامب جهوداً لثني سكان نيويورك عن التصويت لممداني، لكن يبدو أنها لم تكن كافية، كما لم يكن كذلك النداء الذي وجّهه إلى الناخبين اليهود لمنع وصول المرشح المسلم إلى منصب رئيس بلدية المدينة.
وانتُخبت الديمقراطيتان أبيغيل سبانبرغر وميكي شيريل حاكمتين لولايتي فيرجينيا ونيوجيرزي على التوالي، الثلاثاء، في ليلة انتخابية تعد بمثابة استفتاء للولاية الرئاسية الثانية لترامب.