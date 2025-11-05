Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دعا الكونغرس لتمرير الموازنة دون تأخير

بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية فوراً وفي أسرع وقت ممكن، داعيًا النواب الجمهوريين إلى البدء فورًا بتمرير الموازنة.

وأكد ترامب أن على الجمهوريين في الكونغرس إنهاء قاعدة التعطيل، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي ينعكس سلبًا على قطاع الطيران وسوق الأسهم.

قد يهمّك أيضاً
بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وحمل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، قائلاً إنّ الديمقراطيين “غير مهتمين إطلاقًا بإعادة فتح الحكومة”.

الانتخابات البلدية

وأوضح ترامب أن الإغلاق الحكومي كان عاملًا أساسيًا في نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، مجددًا رفضه لاستمرار التصويت المبكر عبر البريد، معتبرًا أنه “يسمح بالتزوير والفساد” وأنّ إدارته ستعمل على إنهائه.

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء يومه السادس والثلاثين ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق في تاريخ البلاد بعد أن كان أطول فترة إغلاق سابقة 35 يوما، في حين حذرت إدارة الرئيس ترامب من أن حركة الطيران قد تشهد فوضى إذا استمر الشلل، في فترة من السنة تكون فيها المطارات الأكثر ازدحاما.

أطول إغلاق حكومي

ولدى انتصاف ليل الثلاثاء، يدخل الإغلاق رسميا يومه السادس والثلاثين، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019، عندما كان الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض أيضا. ومن غير المتوقع أن تحصل أي اختراقات كبيرة قبل دخول الشلل أسبوعه السادس، رغم بعض المؤشرات المتواضعة في الكونغرس إلى أن المخرج من الأزمة أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول “سأكون صريحا معكم، أعتقد أن أحدا منا لم يكن يتوقع أن يستمر (الإغلاق) كل هذه المدة”.

بدأ الإغلاق يوم الأول من أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق مؤقتة تحافظ على التمويل الحكومي. وأدى الإغلاق إلى تجميد برامج الرعاية الاجتماعية، ومن بينها الإعانات الغذائية التي يفيد منها ملايين الأميركيين.

وبات نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي، من مراقبي الحركة الجوية إلى حراس الحدائق، في إجازة قسرية من دون أجر أو اضطروا إلى مواصلة العمل من دون مقابل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
العالم

ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

العالم
يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب
حصاد اليوم

يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع...

حصاد اليوم
ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
العالم

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب...

العالم
المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يبث إعلانات بالعربية: أنا منكم وإليكم
العالم

المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يبث...

العالم
بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين
العالم

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي...

العالم