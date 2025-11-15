تحذير .. القهوة سريعة الذوبان قد تدمر البصر

أوضحت دراسة صينية حديثة طبيعة العلاقة بين الإفراط في شرب القهوة سريعة الذوبان وزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

خطورة القهوة سريعة التحضير

وخلال الدراسة، أجرى باحثون من جامعة هوبي تحليلًا لبيانات نصف مليون شخص في بريطانيا وفنلندا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى أربعة أكواب يوميًا من القهوة الفورية ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالمرض سبعة أضعاف إذا كانوا يحملون جينات وراثية معينة.

وكشفت الدراسة أن عملية تصنيع القهوة الفورية – التي تعتمد على تجفيف المستخلص بالهواء الساخن – تنتج مركبات ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة معروفة بتأثيرها على خلايا شبكية العين.

القهوة المطحونة أفضل

وأشارت النتائج إلى أن القهوة المطحونة أو منزوعة الكافيين لا ترتبط بنفس المخاطر، ما دفع الباحثين إلى التوصية بتجنب القهوة الفورية للأشخاص ذوي القابلية الوراثية.

ورغم ذلك، شدّد الخبراء على أن الحفاظ على نمط حياة صحي، يشمل الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي متوازن، يبقى العامل الأهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.