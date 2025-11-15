تحذير .. القهوة سريعة الذوبان قد تدمر البصر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أوضحت دراسة صينية حديثة طبيعة العلاقة بين الإفراط في شرب القهوة سريعة الذوبان وزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.
وخلال الدراسة، أجرى باحثون من جامعة هوبي تحليلًا لبيانات نصف مليون شخص في بريطانيا وفنلندا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى أربعة أكواب يوميًا من القهوة الفورية ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالمرض سبعة أضعاف إذا كانوا يحملون جينات وراثية معينة.
وكشفت الدراسة أن عملية تصنيع القهوة الفورية – التي تعتمد على تجفيف المستخلص بالهواء الساخن – تنتج مركبات ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة معروفة بتأثيرها على خلايا شبكية العين.
وأشارت النتائج إلى أن القهوة المطحونة أو منزوعة الكافيين لا ترتبط بنفس المخاطر، ما دفع الباحثين إلى التوصية بتجنب القهوة الفورية للأشخاص ذوي القابلية الوراثية.
ورغم ذلك، شدّد الخبراء على أن الحفاظ على نمط حياة صحي، يشمل الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي متوازن، يبقى العامل الأهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.