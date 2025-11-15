Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

تحذير .. القهوة سريعة الذوبان قد تدمر البصر

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
تحذير .. القهوة سريعة الذوبان قد تدمر البصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت دراسة صينية حديثة طبيعة العلاقة بين الإفراط في شرب القهوة سريعة الذوبان وزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

خطورة القهوة سريعة التحضير

وخلال الدراسة، أجرى باحثون من جامعة هوبي تحليلًا لبيانات نصف مليون شخص في بريطانيا وفنلندا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى أربعة أكواب يوميًا من القهوة الفورية ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالمرض سبعة أضعاف إذا كانوا يحملون جينات وراثية معينة.

قد يهمّك أيضاً
7 مفاهيم خاطئة وشائعة عن القهوة

7 مفاهيم خاطئة وشائعة عن القهوة

القهوة سريعة التحضير خطر على الصحة

القهوة سريعة التحضير خطر على الصحة

وكشفت الدراسة أن عملية تصنيع القهوة الفورية – التي تعتمد على تجفيف المستخلص بالهواء الساخن – تنتج مركبات ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة معروفة بتأثيرها على خلايا شبكية العين.

القهوة المطحونة أفضل

وأشارت النتائج إلى أن القهوة المطحونة أو منزوعة الكافيين لا ترتبط بنفس المخاطر، ما دفع الباحثين إلى التوصية بتجنب القهوة الفورية للأشخاص ذوي القابلية الوراثية.

ورغم ذلك، شدّد الخبراء على أن الحفاظ على نمط حياة صحي، يشمل الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي متوازن، يبقى العامل الأهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مفاهيم خاطئة وشائعة عن القهوة
حصاد اليوم

7 مفاهيم خاطئة وشائعة عن القهوة

حصاد اليوم